В Макеевке проведут испытания шахтной взрывчатки

Испытания будут проводиться с 9.00 до 15.00 со вторника по пятницу. Фото: МЧС ДНР

Во вторник, 24 ноября, в Макеевке проведут испытания шахтных взрывчатых веществ. Их организацией занимались специалисты из местного научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности (МакНИИ). Так что макеевчан просят сохранять спокойствие. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

— На территории МакНИИ будут проводиться испытания промышленных взрывчатых веществ для допуска их к применению на угольных шахтах ДНР. Просим жителей города соблюдать спокойствие, — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе уточнили, что испытания взрывчатки закончатся в конце рабочей недели. То есть 27 ноября.

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