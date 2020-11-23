Погода на неделю: В ДНР почти каждый день будет дождливо и туманно

Ночные заморозки и дневные осадки при околоминусовых температурах делают дорогу опасной для автомобилистов и прохожих Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Гидрометцентр ДНР на этой неделе обещают прохладную погоду. Практически каждый день будут туманы и дожди. Но при этом сильного мороза не будет. Об этом сегодня сообщила начальник отдела общественных связей и международной деятельности Министерства чрезвычайных ситуаций Наталья Гетова.

— Временами осадки, туманы; температура воздуха: ночью 0 – 3º мороза, днем 0 – 5º тепла, — рассказала Гетова.

Напомним, что погода на прошлой неделе была более суровой. Столбики термометров показывали до пяти градусов мороза на улице. Из-за чего в Донецке и других городах Республики пошел первый снег.

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Ночные заморозки и дневные осадки при околоминусовых температурах делают дорогу опасной (подробнее)