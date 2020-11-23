Киев пытается заблокировать возможность мирного урегулирования конфликта в Донбассе

Никонорова настаивает, что план «дорожной карты», предложенный ДНР, на 100 процентов соответствует Минским соглашениям. Фото: ДАН

Глава Министерства иностранных дел ДНР Наталья Никонорова рассказала о стратегии украинской делегации в Контактной группе, а также процессе согласования общей «дорожной карты» по урегулированию конфликта в Донбассе в эфире круглого стола, организованного ТАСС.

— Мы привыкли к такому поведению Киева. Они в своей свойственной манере не то, чтобы заблокировали переговорный процесс, но он медленно и уверенно к этому идет. Он подводит и пытается обустроить все так, что заблокировали процесс Народные Республики, — отметила

Так что возможность договориться по этому плану «дорожной карте» по урегулированию ситуации в Донбассе все еще есть.

— Население Республик посчитало, что наш план «дорожной карты» слишком компромиссный. Наш план на 100 процентов соответствует комплексу мер. Вы не найдете ни одного момента, который бы не соответствовал уже подписанным документам. Да, он более детальный, обширный и раскрывает суть некоторых пунктов. И это пример для дискуссии с украинской стороной. И мы к ней готовы. Поэтому сказать, что он в каких-то пунктах противоречит Минским соглашениям, невозможно, — добавила Никонорова.

Добавим, что в 13.00 начался прямой эфир круглого стола с представителями Луганской и Донецкой Республик в пресс-центре российского агентства ТАСС. Он посвящен оценке проектов дорожных карт, предложенных на рассмотрение Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

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