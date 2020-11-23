Трамвайно-троллейбусный парк Донбасс восстановит своими силами

Возможно уже в следующем году, новые троллейбусы будут не только в центре столицы Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Электротранспорт Республики давно требует реконструкции. Если парк автобусов возобновлялся не так давно, то электротранспорт со скрипом и преодолением разного формата трудностей, все-таки пополнился «Я Донецким», который все-таки вышел на маршрут. Вагон модели «Татра-3» был произведен на госпредприятии «Донецкий электротехнический завод».

Хорошая новость – в 2021 году министерство промышленности и торговли планирует пополнить птрамвайно-троллейбусный парк. Как сообщил министр, в следующем году на линии Донецка выйдут еще четыре трамвая «Я Донецкий». И на этом министерство не остановится. Еще через год, в 2022 запланирован выпуск десяти трамваев, а в 2023 году еще шесть.

Параллельно будет восстанавливаться и троллейбусный парк.

- В программе восстановления трамвайно-троллейбусного парка будет задействовано двенадцать предприятий. При этом основные изделия, которые используются для восстановления, – это порядка 435 наименований. На сегодняшний день Минпромторгом проведена работа по локализации производства шестидесяти восьми процентов изделий и комплектующих, которые ранее импортировались на территорию Донецкой Народной Республики, - сообщил министр промышленности и торговли Владимир Рущак.

Более того, до конца 2020 года по поручению Главы ДНР, будет разработана программа восстановления автобусного парка Республики.

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