Коронавирус в ДНР: Медики отчитались о проделанной работе за прошедшие сутки

Число инфицированных кронавирусом в ДНР за все время составляет 9844 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки прирост больных коронавирусом в Республике установить не удалось из-за плановой санитарной обработки лабораторий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Таким образом, по состоянию на утро 23 ноября число случаев коронавируса в ДНР с начала пандемии по-прежнему составляет 9844 человек, из них на лечении находится 4332 пациента, выписаны 4597 человек, летальных случаев – 915.

— За сутки выявлено 48 случаев пневмоний, на 28 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 31. Всего на лечении 1821 пациентов с пневмониями, из них 495 на кислородной поддержке (+19 за сутки), — добавили в ведомстве.

Из-за случившейся эпидемиологической обстановки в ДНР в связи с коронавирусом и пневмонией в Минздраве напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций.

Также в Республике продолжает свою работу горячая линия ведомства. Связаться с оператором можно с номеров сотового оператора «Феникс» 277 или со стационарных телефонов (062) 303-27-72.

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