В ЛНР зарегистрирован один летальный случай от коронавируса за сутки

В ЛНР действует режим повышенной готовности в борьбе с коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

Медики Луганской Народной Республики отчитались о проделанной работе за прошедшие сутки. Был зарегистрирован прирост летальных случаев. В ходе лечения от коронавирусной инфекции скончался один пациент. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

— Таким образом, с начала пандемии медики Республики зарегистрировали 134 случая смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, — говорится в сообщении.

Напомним, что в Республике для недопущения распространения коронавирусной инфекции власти ввели режим повышенной готовности, также действует ряд ограничительных мер (в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений и транспорта). Таким образом, по актуальным статистическим данным за все время в ЛНР было зафиксировано 1745 случаев заражения коронавирусом.

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