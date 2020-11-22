Погода в Донецке на день: 23 ноября в Донецке сыро и +2

Зима уже на пороге Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сырой промозглый ноябрь добрался и до Донбасса. Легкий снег только припорошил землю, намекнув, что зима уже скоро, но пока одарив дончан только сыростью и ветром.

В Донецке на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночной сильный снег утром ослабел и вскоре закончился. Больше в этот день осадков не ожидается.

Днем температура воздуха +2, ночью -4.

Ветер свыше 4 м/с.

23 ноября почитается память апостолов Ераста, Олимпа, Родиона. В народе говорили: «С Ераста жди ледяного наста». Иней на деревьях предвещал мороз, а туман — тепло. Однако, если в этот день на деревьях иней лежал с утра, то до самого Введения (4 декабря) морозы будут сменяться оттепелью.

А вот во вторник дончанам обещают снег.

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