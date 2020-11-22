Разбирают постройки жителей на дрова: Как ВСУ решают вопросы обогрева

"Красные зоны" Донбасса Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Киевские силовики разбирают хозяйственнее постройки и воруют дрова у жителей населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения.

- Ввиду отсутствия строительных материалов для оборудования блиндажей в рамках подготовки их к зимнему периоду и отсутствия твердого топлива для топки печей военнослужащие 14-й бригады (ВСУ) занимаются мародерством в близлежащих населенных пунктах, разбирая хозяйственные постройки и воруя запасы дров мирных жителей, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Осадчий уточнил, что только с начала ноября жители сел Муратово и Крымское подали в полицию 22 заявления о мародерстве со стороны ВСУ.

Ранее сообщалось, что местные жители на занятых Украиной территориях, вынуждены организовывать отряды самообороны, чтобы противостоять мародерам из ВСУ.

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