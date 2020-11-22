Купание в проруби и чай из самовара: Как в Луганске День моржа отмечали

"Моржи" Луганской Народной Республики поздравляют "моржей" всего мира с Международным днем моржа. Фото: ЛИЦ
Более 30 луганских любителей зимнего плавания отметили предстоящий Международный день моржа заплывом, выдачей членских билетов и дегустацией фирменных чайных напитков.
Перед открытием сезона участники столичного клуба закаливания "Морж" привели в порядок побережье пруда в селе Стукалова Балка и оборудовали по сезону летние павильоны для переодевания.
- В программе было праздничное купание, чай из самовара, праздничный торт. Сегодня нас здесь около 35 человек, зима началась - думаю, численно наша кампания будет только расти, - сказала лидер организации Оксана Бондарь.
Пока мужчины пробивали прорубь, представители прекрасной половины сообщества моржей накрывали стол, на котором центральные места заняли торт с логотипом клуба и дровяной самовар.
Участникам клуба были вручены удостоверения моржей, а впервые приобщившимся к зимнему плаванию - сертификаты.
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