Купание в проруби и чай из самовара: Как в Луганске День моржа отмечали

"Моржи" Луганской Народной Республики поздравляют "моржей" всего мира с Международным днем моржа. Фото: ЛИЦ

Более 30 луганских любителей зимнего плавания отметили предстоящий Международный день моржа заплывом, выдачей членских билетов и дегустацией фирменных чайных напитков.

Перед открытием сезона участники столичного клуба закаливания "Морж" привели в порядок побережье пруда в селе Стукалова Балка и оборудовали по сезону летние павильоны для переодевания.

- В программе было праздничное купание, чай из самовара, праздничный торт. Сегодня нас здесь около 35 человек, зима началась - думаю, численно наша кампания будет только расти, - сказала лидер организации Оксана Бондарь.

Пока мужчины пробивали прорубь, представители прекрасной половины сообщества моржей накрывали стол, на котором центральные места заняли торт с логотипом клуба и дровяной самовар.

Участникам клуба были вручены удостоверения моржей, а впервые приобщившимся к зимнему плаванию - сертификаты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пора переобуться»: Водителей в ДНР призвали сменить резину на зимнюю

Ночные заморозки и дневные осадки при околоминусовых температурах делают дорогу опасной (подробнее)