Как дончане становятся Дедами Морозами и Снегурочками

Война - не повод отложить детство Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Организатор фонда "Сердце" Инна Сасим призвала всех нас стать волшебниками. Она опубликовала список новогодних пожеланий детворы, которые пострадали от этой войны. То, что пришлось испытать им, не каждый взрослый выдержит: контузии, ранения, потеря близких...

- Такие акции очень успешно проходят у нас уже третий год. Каждому ребенку мы находим Деда Мороза или Снегурочку, которые осуществят его новогоднюю мечту. Обычно это очень бесхитростные желания: игрушки, одежда, книги, - говорит Инна. - К сожалению, списки нуждающихся не уменьшаются, а вот желающих помогать все меньше. - Сейчас нам очень тяжело, пожалуй, тяжелее, чем было даже в начале войны. Многие устали, потеряли прежний доход, а ведь основные наши помощники – это местные предприниматели. Иной раз видишь, что взяли подопечных, помогали из месяца в месяц, а сейчас перестали. А детям не объяснить, они ждут. Очень надеемся на сотрудничество с Россией, по-другому нам не выжить.

Стать волшебником очень просто. Перейдите по ссылочке, ознакомьтесь со списком и выберите себе кого-то. Затем свяжитесь с фондом "Сердце" 071 338 9182 (Вайбер) и либо передайте подарок через фонд, либо вручите лично.

Также можно перечислить посильную сумму: 5469 5200 2018 9288 - карта Сбербанка РФ, получатель - Сасим И.Н

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