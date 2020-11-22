На месте аварии на шахте Скочинского выставлены посты безопасности

Авария на шахте произошла 17 ноября Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Горноспасатели ДНР проводят охлаждение горной выработки на донецкой шахте имени Скочинского, где 17 ноября произошла авария, на месте происшествия выставлены посты безопасности.

- По состоянию на 6:00 22 ноября проводится охлаждение боков и почвы аварийной и прилегающих выработок, пожарных стволов водой и огнетушащим веществом. Выставлены посты безопасности на аварийном участке до прибытия комиссии по расследованию причин аварии, – сказано в сообщении.

Для от МЧС привлечен командный состав и два отделения государственной военизированной горноспасательной службы численностью 20 человек.

Также опубликован список погибших горняков во время пожара на шахте Скочинского, самому младшему из погибших не было и 30 лет.

Бочаров Марк Игоревич, 1992 г.р. Кочерженко Андрей Юрьевич, 1988 г.р. Поперека Вадим Васильевич, 1983 г.р. Томусяк Руслан Павлович, 1976 г.р.

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