Советник украинской делегации в Минске: Более 20 миллиардов долларов понадобится Украине, чтобы восстановить Донбасс

В Донбассе никто уже не верит в мирные инициативы Киева Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Для восстановления Донбасса после прекращения военных действий потребуется от 15 млрд до 21 млрд долларов. Об этом заявил советник по информационной политике украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович.

По его словам, в восстановлении региона могут принять участие западные страны, если сделать Донбасс зоной приоритетного развития.

- Есть страны и международные организации, которые готовы инвестировать и помогать в вопросах разминирования, экологической опасности и тому подобное. Но первым условием является демилитаризация, — рассказал Арестович.

А пока Украина делает подобные завления, под гранатометный обстрел Украины снова попал район села Спартак к северу от Донецка. Всего было выпущено пять боеприпасов из АГС. Отметим, что данный населенный пункт до этого был обстрелян 20 ноября, тогда применялись противотанковые ракетные комплексы.

Собственно, в мирные инициативы Киева в Донбассе давно никто не верит. Шесть лет войны уничтожили всякую надежду на это.

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