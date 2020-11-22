В ЛНР один летальный случай за сутки от коронавируса

Медики Республики держат свой фронт в борьбе с новой инфекцией Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Медики за сутки зарегистрировали в Республике один летальный случай от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

- Зарегистрирован один летальный случай, - говорится в сообщении.

Таким образом, с начала пандемии медики Республики зарегистрировали 133 случая смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

Всего, медики ЛНР зарегистрировали 1745 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Республике.

Напоминаем, граница между ДНР и ЛНР остается закрытой.

Тем временем, в ДНР за сутки выявлено более полусотни новых выявленных случаев коронавируса. За этот же период 16 летальных случаев.

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