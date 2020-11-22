Более полусотни новых диагностированных случаев COVID-19 в ДНР

Врачи в "красной зоне" проводят не более 4-х часов Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Пятьдесят четыре новых случая коронавирусной инфекции диагностировано на территории ДНР за минувшие сутки. Об этом сегодня сообщили в министерстве здравоохранения.

- За 21 ноября проведено 755 исследований, выявлено 54 случая заболевания (7,2%) и у 10 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, – сказано в сообщении.

Отмечается, что за указанный период умерли 16 человек с COVID-19, среди которых мужчины в возрасте от 28 до 78 лет и женщины в возрасте от 46 до 83 лет.

С учетом последних данных, в ДНР коронавирус подтвержден у 9844 пациентов: выздоровели – 4597; на стационарном и амбулаторном лечении – 4332; умерли – 915.

В Республике действует масочный режим в общественных местах и транспорте.

Ранее мы рассказывали о повторных случаях заражения и мерах эффективной профилактики коронавируса в интервью врача, который работает в "красной зоне" одной из больниц Донецка, перепрофилированной под лечение больных с осложнениями от коронавирусной инфекции.

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