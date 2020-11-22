Вторые сутки ВСУ обстреливают из гранатометов поселок Спартак

Поселок относится к "красной зоне", позиции ВСУ тут в считанных сотнях метров Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) один раз обстреляли территорию ДНР за минувшие сутки.

- За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВФУ составило один раз, — сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)

В представительстве добавили, что под гранатометный обстрел попал район села Спартак к северу от Донецка. Всего было выпущено пять боеприпасов из АГС. Отметим, что данный населенный пункт до этого был обстрелян 20 ноября, тогда применялись противотанковые ракетные комплексы.

Кроме того, у подконтрольного Киеву поселка Шумы зафиксирован взрыв, в районе села Водяное – проведение инженерных работ.

Раннее мы сообщали, что для подготовки постановочных сюжетов в район подконтрольного Киеву населенного пункта Счастье прибыли украинские журналисты.

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