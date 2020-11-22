В ДНР могут начать производство аппаратов ИВЛ

Кому-то это может спасти жизнь Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Аппараты искусственной вентиляции лёгких, произведённые в ДНР, будут стоить на полмиллиона рублей дешевле, чем зарубежные аналоги.

Об этом в ходе совещания c главой ДНР Денисом Пушилиным заявил министр промышленности и торговли ДНР Владимир Рущак.

- Производство ИВЛ в ДНР будет гораздо дешевле, чем поставка аппаратов из России. Нужно только помочь предприятию преодолеть предубеждение некоторых иностранных поставщиков и возродить систему сертификации продукции, - заявил минпромторг Республики.

Напомним, за все время коронавирус в ДНР был диагностирован у 9780 жителей. Из этого числа 4597 человек выздоровели. Зарегистрировано 899 летальных случаев. Лечение продолжают 4284 пациента.

Продолжает свою работу горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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