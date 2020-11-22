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Молебны по погибшим шахтерам пройдут в храмах Донецкой епархии

В результате аварии на шахте Скочинского погибли четыре шахтера
Юлия АНДРИЕНКОЮлия АНДРИЕНКО
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На момент происшествия под землей находились 26 рабочих, 22 из них были эвакуированы. Архив "КП"

На момент происшествия под землей находились 26 рабочих, 22 из них были эвакуированы. Архив "КП"

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Заупокойные молебны о горняках, погибших на донецкой шахте имени Скочинского, пройдут во всех храмах Донецкой епархии.

- Моим благословением, в каждом храме Донецкой епархии будут возноситься молитвы о упокоении трагически погибших на шахте имени Скочинского. Пусть, по нашим слезным прошениям, Всемилостивый Господь даст душам горняков прощение их прегрешений вольных и невольных, дарует им Царство Небесное, а здесь, на земле, вечную память, – митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион.

Иларион добавил, что сам он искренне молится о том, чтобы шахтеры всегда возвращались к своим родным, а семьи Донбасса не знали, что такое гибель, ни из-за аварии на шахте, ни из-за войны.

Шахта Скочинского считается одной из самых опасных в мире. Разработка пластов осложнена уникальными геологическими условиями: высокой температурой пласта и вмещающих пород, высоким содержанием газа метана в угольных пластах, риском возникновения выбросов.

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