Погода в Донецке на день: До полудня будет идти снег

22 ноября в Донецке будет морозно Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В воскресенье, 23 ноября, погода в столице Донецкой Народной Республики будет пасмурной. По прогнозу синоптиков температура воздуха опустится до 5 градусов ниже нуля.

- В Донецке солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью будет идти сильный снег, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться, - говорится в сообщении синоптиков.

Утром температура воздуха покажет -3 градусов ниже нуля, днем столбик термометра опустится – до -5 градусов выше нуля, вечером столбик термометра зафиксирует -3 градуса мороза.

Скорость ветра до 2,7 метров в секунду.

Народный прогноз погоды: В народе день этот назывался Мороз Матрена. Крестьяне заметили, если гусь выйдет на лед, продолжение осени будет без морозов. А иней на деревьях в этот день, наоборот, предвещал мороз. Если на Матрену будет туман — к оттепели.

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