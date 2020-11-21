«Готовятся провокации»: К линии разграничения в Донбассе прибыли украинские журналисты

В ЛНР не исключают провокации со стороны ВСУ. Фото: штаб ООС

Для подготовки постановочных сюжетов в район подконтрольного Киеву населенного пункта Счастье прибыли украинские журналисты. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- По указанию командующего «ООС» Кравченко в зону ответственности 80-й бригады в район населенного пункта Счастье прибыли сотрудники 74-го центра информационно-психологических операций, журналисты «5 канала» «Интера», - сообщил он.

Представитель оборонного ведомства Республики отметил, что задача украинских СМИ - подготовка видеосюжетов, обвиняющих Народную милицию в нарушениях Минских договоренностей, с последующей их демонстрацией в преддверии очередной встречи Контактной группы, которая состоится 25 ноября.

- В это связи мы не исключаем проведения провокаций со стороны украинских боевиков, - подчеркнул Яков Осадчий.

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