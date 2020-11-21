В ЛНР отреагировали на заявление представителя Украины в Контактной группе Алексея Арестовича

Ольга Кобцева сделала заявление. Фото: ЛИЦ

Представитель Украины в Контактной группе Алексей Арестович заявил СМИ незалежной, что представители Республик Донбасса «комплексуют» перед якобы проделанной Киевом работой на пунктах пропуска в Счастье и Золотом и им нужно обвинить украинскую сторону в затягивании процесса их открытия, сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева.

- Хотелось бы пожелать господину Арестовичу, прежде чем делать публичные заявления, сначала ознакомиться с реальной картиной переговорного процесса, - говорит Кобцева. - И кто, как не Арестович, знает, как себя неприлично ведут представители Украины в рамках переговорного процесса, переходя на крик, на диктаторство, уходя от желания находить компромиссы. Кто, как не представители Украины, дают затем лживые, ничем не обоснованные заявления.

Кобцева отметила, что переговоры предполагают взаимный поиск компромисса между сторонами и включают в себя выполнение всех принятых взаимных обязательств.

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