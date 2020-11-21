23 ноября возобновит работу КПВВ «Еленовка»

КПВВ «Еленовка» возобновит работу 23 ноября Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В понедельник, 23 ноября, возобновит работу контрольно-пропускной пункт на линии разграничения «Еленовка», расположенный под Донецком. Об этом сообщили в Межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

- Пропуск жителей будет осуществляться с 09.00 до 16.30, - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что для выезда из ДНР необходима регистрация на подконтрольной Украине территории, для въезда – разрешение оперативного штаба по коронавирусу.

- Въезжающие по гумкоридору граждане должны заполнить бланк-согласие на обследование в условиях стационара, - говорят в Межведомственном штабе. - Можно сдать экспресс-тест на COVID-19 прямо на КПП и в случае отрицательного результата ограничиться самоизоляцией на дому.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какие проблемы возникают у жителей республик Донбасса, которые получили на Украине ID-паспорта

В пластиковом документе отсутствует информация о регистрации места проживания (подробности)