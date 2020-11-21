ВСУ перебросили в Донбасс танки и бронетехнику

Зафиксировано 14 единиц техники. Фото: штаб ООС

Украинские вооруженные формирования перебросили в Донбасс танки и бронетехнику. В подконтрольных Киеву Подлесном и Золотом-2 зафиксировано 14 единиц техники. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- За прошедшие сутки в рамках ротации 30-й отдельной механизированной бригады отмечено прибытие техники 92-й бригады с железнодорожной станции Рубежное, а именно: пяти танков, семи боевых бронированных машин, одной бронированной ремонтной эвакуационной машины в населенный пункт Подлесное и одного многоцелевого транспортера-тягача легкого бронированного в населенный пункт Золотое-2, - рассказал Осадчий.

Представитель оборонного ведомства ЛНР отметил, что факт размещения вооружения в Донбассе отражен и в отчете Международной наблюдательной миссии ОБСЕ от 20 ноября.

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