ВСУ продолжают препятствовать работе ОБСЕ

ВСУ скрывают от ОБСЕ расположение техники Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины получили приказ уничтожать беспилотные летательные аппараты международной миссии ОБСЕ. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- С целью сокрытия нахождения военной техники ВСУ в населенных пунктах боевики продолжают препятствовать мониторингу ОБСЕ с использованием БПЛА, - сказал он. - Так, по данным наших источников в штабе оперативно-тактической группировки «Север», после фиксации и публикации в отчете ОБСЕ прибытия техники 92-й бригады на железнодорожную станцию Рубежное командиру 39-го зенитно-ракетного полка поставлена задача на прикрытие ротационных мероприятий 30-й и 92-й бригад.

Представитель оборонного ведомства ЛНР отметил, что на путях следования колонн выставлены патрули, а расчетам ПВО, в случае появления в воздушном пространстве беспилотников ОБСЕ, отдан приказан на немедленное уничтожение.

- При этом за каждый сбитый БПЛА командование обещает денежное вознаграждение, - сказал Осадчий.

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