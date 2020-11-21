Эдуард Басурин: Украина обвиняет нас в несуществующих обстрелах

Эдуард Басурин сделал заявление
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Обстрел поселка Спартак, в результате которого была повреждена хозпостройка и погиб домашний скот, в очередной раз свидетельствует о том, что Украина, несмотря на договоренности о соблюдении режима прекращения огня, продолжает целенаправленный террор мирных жителей Донбасса. Об этом заявил замначальника Управления НМ ДНР Эдуард Басурин.
- С момента вступления в силу действующего перемирия, с 27 июля, украинские боевики четыре раза применяли ПТУРы по территории Республики, - говорит Басурин. - Украинские оккупанты 395 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по нашей территории в общей сложности больше тысячи боеприпасов различного типа.
Замначальника оборонного ведомства ДНР отметил, что военнослужащие Республики огонь не открывают.
- Обстрелы нашей территории происходят на фоне полного соблюдения перемирия со стороны наших защитников, что заставляет штаб ООС ежедневно лгать, обвиняя нас в несуществующих обстрелах, - подчеркнул Эдуард Александрович.
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