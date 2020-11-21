В ДНР рассказали подробности украинского обстрела поселка Спартак

Басурин предоставил вещественные доказательства Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин рассказал подробности вчерашнего украинского обстрела поселка Спартак.

- Непосредственно в зоне ответственности 56 бригады зафиксирована работа двух расчетов ПТРК, прибывших с полигона в Херсонской области с конкретной задачей уничтожения средств видеонаблюдения, в том числе принадлежащих миссии ОБСЕ, которые ежедневно фиксируют нарушения боевиками ВФУ дополнительных мер перемирия, - рассказал Басурин.

Замначальника оборонного ведомства Республики отметил, что обстрелом руководил лично командир противотанкового дивизиона 56 бригады Пучков.

- Было выпущено две управляемые ракеты, одна из которых попала в муляж видеокамеры, - говорит Эдуард Александрович. В ходе исследования территории выявлено попадание второй ракеты ПТРК противника в хозяйственную постройку частного дома в Спартаке, в результате чего погиб домашний скот.

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