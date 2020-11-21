Авария на шахте имени Скочинского в Донецке: Спасатели обнаружили тела всех четырех горняков

Спасатели обнаружили тела всех четырех горняков Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Горняки считались пропавшими с момента аварии, которая произошла 17 ноября на шахте Скочинского в Донецке

Горноспасатели нашли тела всех четырех горняков, которые считались пропавшими с момента аварии на шахте Скочинского 17 ноября.

- В 16.45, 16.55 и 22.35 20 ноября в неподдерживаемой части конвейерного штрека 5-й западной лавы западной панели обнаружены тела троих горняков. Тела погибших подняты на поверхность, — говорится в сообщении спасательного ведомства. - На данный момент проводятся работы по охлаждению почвы и боков выработок группового конвейерного штрека западной панели и конвейерного штрека 3-й западной лавы западной панели. Горноспасатели проводят инженерную разведку горных выработок западной панели шахты, контроль газовой атмосферы и отбор проб воздуха, проводится частичная депрессионная съемка

До этого в ночь на 20 ноября было найдено тело первого пропавшего шахтера.

Напомним, авария на шахте произошла 17 ноября. 22 горняка эвакуировали на поверхность. Четверых объявили пропавшими.

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