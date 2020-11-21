Коронавирус в ДНР выявили еще у 159 жителей

Лечение продолжают 4284 пациента Фото: Андрей АБРАМОВ

По данным, проведенных 20 ноября, исследований, коронавирус в ДНР выявлен еще у 159 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Проведено 1302 исследования, из них выявлено 148 случаев заболевания и у 11 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - рассказали в Минздраве ДНР.

В здравоохранительном ведомстве сообщили, что за все время коронавирус в ДНР был диагностирован у 9780 жителей. Из этого числа 4597 человек выздоровели. Зарегистрировано 899 летальных случаев. Лечение продолжают 4284 пациента.

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