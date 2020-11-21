В ДНР заявили об обстреле со стороны ВСУ

ВСУ продолжают стрелять по территории Республики. Фото: штаб ООС

Вооруженные формирования Украины один раз за сутки нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины составило один раз, - говорится в сообщении. - Под огонь попал район села Спартак к северу от Донецка, по которому была выпущена противотанковая ракета.

В СЦКК отметили, что киевские силовики дважды нарушили дополнительные меры усиления и контроля режима прекращения огня.

- Оба нарушения произошли в подконтрольных Киеву населенных пунктах, расположенных вблизи Горловки – у поселка Шумы отмечен взрыв, в районе Дзержинска проводились инженерные работы, - рассказали в представительстве ДНР в СЦКК.

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