За все время коронавирус в ЛНР выявили у 1732 жителей

Коронавирус в ЛНР выявили еще у 3 жителей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики сообщили, что коронавирус в ЛНР выявлен еще у троих жителей.

- Всего по состоянию на 09.00 20 ноября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 1732, – говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки выписано 13 человек.

- Всего полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус 1493 человека, - сказали в Минздраве ЛНР. – С начала пандемии медики Республики зарегистрировали 132 случая смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

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