«Из-за массового хищения вооружения»: В ВСУ проверяют наличие военного имущества

В ВСУ продолжают воровать и торговать оружием. Фото: штаб ООС

Украинская военная комиссия проверяет наличие имущества ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ) ВСУ. Такой интерес к пересчету был вызван хищениями оружия. Об этом сообщил начальник Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Ян Лещенко.

- С целью проверки имущества РАВ перед убытием из зоны оккупационных сил в подразделениях соединения работает комиссия службы РАВ штаба оперативно-тактической группировки «Север», - сказал Лещенко.

Руководитель оборонного ведомства Республики отметил, что ранее сотрудники службы безопасности Украины предотвратили факт вывоза оружия и боеприпасов в 30-й бригаде вооруженных формирований, которая в ближайшее время убывает из зоны «ООС» в пункт постоянной дислокации в Новоград-Волынском Житомирской области.

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