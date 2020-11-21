Донецк
Еще
Радио
Донецк
Еще
Радио
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Медикам ЛНР передали две новые машины скорой помощи для спасения детей

Ключи от автомобилей вручала министр здравоохранения Республики
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
КомментироватьОставить комментарий
Наталия Пащенко передала ключи от машин скорой помощи. Фото: ЛИЦ/Марина Сулименко

Наталия Пащенко передала ключи от машин скорой помощи. Фото: ЛИЦ/Марина Сулименко

Луганским республиканским центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и детской клинической больнице передали новые машины скорой помощи. Ключи от автомобилей передала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

"Несмотря на то, что у нас сейчас пандемия коронавирусной инфекции, медики Республики продолжают оказывать помощь детскому населению, в том числе новорожденным, - говорит министр. - Два автомобиля скорой помощи, которые могут помочь в оказании медицинской помощи этому контингенту, полностью оснащены по всем параметрам и вручены Центру экстренной медицинской помощи и детской клинической больнице.

Руководитель здравоохранительного ведомства рассказала, что машины были приобретены на средства госбюджета в рамках программы развития здравоохранения Республики.

- Благодаря полученным реанимобилям, оснащенным всем необходимым оборудованием и инструментами, мы сможем ускорить доставку и транспортировку детей, находящихся в тяжелом или критическом состоянии, - сказала ЛИЦ главный врач ЛРДКБ Людмила Белецкая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке началась подготовка к Новому году

Многие магазины уже продают елочные украшения и праздничные сувениры (подробности)