Медикам ЛНР передали две новые машины скорой помощи для спасения детей

Наталия Пащенко передала ключи от машин скорой помощи. Фото: ЛИЦ/Марина Сулименко

Луганским республиканским центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и детской клинической больнице передали новые машины скорой помощи. Ключи от автомобилей передала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

"Несмотря на то, что у нас сейчас пандемия коронавирусной инфекции, медики Республики продолжают оказывать помощь детскому населению, в том числе новорожденным, - говорит министр. - Два автомобиля скорой помощи, которые могут помочь в оказании медицинской помощи этому контингенту, полностью оснащены по всем параметрам и вручены Центру экстренной медицинской помощи и детской клинической больнице.

Руководитель здравоохранительного ведомства рассказала, что машины были приобретены на средства госбюджета в рамках программы развития здравоохранения Республики.

- Благодаря полученным реанимобилям, оснащенным всем необходимым оборудованием и инструментами, мы сможем ускорить доставку и транспортировку детей, находящихся в тяжелом или критическом состоянии, - сказала ЛИЦ главный врач ЛРДКБ Людмила Белецкая.

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