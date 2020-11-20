21 ноября в Донецке будет небольшой снег, - 1 градус

В Донецке будет небольшой снег, - 1 градус Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 21 ноября будет пасмурно. Небольшой снег.

По прогнозу МЧС ДНР, температура воздуха будет колебаться от минут одного до плюс одно градуса.

В течение суток ветер будет дуть в восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

В этот день отмечается Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Михайлов день считается рубежной датой — с этого дня «зима встает на ноги». В народе приметили, если в этот день появлялся иней, то ждали больших снегов; если день начинался туманом, ждали оттепели; а ясная погода в этот день говорила о грядущей морозной зиме.

По прогнозам синоптиков, 22 ноября в Донецке и ДНР станет чуть холоднее, выпадет еще больше снега.

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