Министр иностранных дел ДНР прокомментировала киевский «план совместных шагов»

Наталья Юрьевна прокомментировала киевский «план совместных шагов». Фото: МИД ДНР

Киевский проект «плана совместных шагов» по выполнению Минских соглашений не только противоречит сути договоренностей, но и не содержит признаков стремления Киева к мирному урегулированию конфликта. К таким выводам пришли в Министерстве иностранных дел ДНР.

- Представленный проект Плана является внутренне противоречивым и противоречащим Минским соглашениям документом и не содержит признаков стремления Украины обеспечить мирное политическое урегулирование конфликта в соответствии с Минскими соглашениями. Единственный вывод, который напрашивается из анализа проекта Плана, – это очередная имитация переговорного процесса с единственно ясно выраженной (в пункте 7) целью — созыв очередного саммита «нормандского формата. Отдельно следует отметить крайне небрежную подготовку проекта Плана как свидетельство пренебрежительного отношения авторов проекта к участникам Трехсторонней контактной группы и Нормандской четверки, - говорится в сообщении МИД Республики.

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