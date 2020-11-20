Пожар на шахте имени Скочинского в Донецке: Спасатели обнаружили тела еще двух пропавших без вести горняков

Горноспасатели обнаружили тела еще двух пропавших без вести горняков. Фото: МЧС ДНР

После произошедшего 17 ноября пожара на шахте имени Скочинского в Донецке горноспасатели ДНР обнаружили под землей тела еще двух пропавших без вести горняков. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

- В 16.45 20 ноября в неподдерживаемой части конвейерного штрека 5 западной лавы западной панели обнаружено тело второго горняка без признаков жизни. В 16.55 минут горноспасатели обнаружили тело третьего горняка. На данный момент горноспасатели МЧС проводят работы по выдаче этих горняков на подземную базу, - говорится в сообщении

Поисковая операция на шахте возобновлена вечером, 19 ноября, по решению технического совета, созданного для ликвидации последствий аварии. К утру было найдено тело одного из горняков. Судьба еще одного шахтера неизвестна: аварийно-восстановительные работы не прекращаются.

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