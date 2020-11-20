Боевики из Сирии и Турции пытались выехать из Украины в Польшу с оружием из Донбасса

Народная милиция ЛНР раскрыла планы террористов. Фото: ЛИЦ

Боевики из Сирии и Турции пытались выехать из Украины в Польшу с оружием и боеприпасами одной из бригад ВСУ, ранее действовавшей в зоне операции объединенных сил. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник Управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

Он рассказал, что пограничники Львовского отряда госпогранслужбы Украины в 5 километрах от линии границы с Польшей остановили автомобиль под управлением гражданина Украины, в котором находилось четыре гражданина Сирии без документов и два гражданина Турции.

- Указанные граждане планировали пересечь границу из Украины в Польшу вне установленных пунктов пропуска для дальнейшего проведения террористических акций на территориях сопредельных государств. Также при задержании у них были изъяты три автомата АК-74, два реактивных противотанковых гранатомета, пять ручных гранат и больше тысячи патронов калибра 5,45-миллиметров. Вооружение по номерному учету принадлежало 24-й бригаде, недавно прибывшей из зоны «ООС», - сообщил Ян Лещенко.

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