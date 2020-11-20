Генпрокуратура ЛНР издаст книгу о преступлениях ВСУ против мирных жителей. Фото: надзорное ведомство Республики

Генеральная прокуратура ЛНР издаст книгу о преступлениях, совершенных ВСУ против мирных жителей Об этом сегодня сообщил представитель Генпрокуратуры Кирилл Белов.

- Более трех лет следователи Генеральной прокуратуры ЛНР продолжают тщательно фиксировать и документировать военные преступления, совершенные со стороны ВСУ, не раз подвергали свою жизнь опасности, чему, собственно говоря, и я был свидетелем. Именно эта доказательная база является основным источником будущей «Белой книги». Приведенные в книге материалы представляют собой реальные события, объективные данные, собранные и фиксирующиеся на протяжении многих лет преступлений украинского режима, - рассказал он.

В книге описаны более 1200 эпизодов преступной деятельности киевских силовиков, в том числе информация о 24 убитых и 96 раненых мирных жителях Донбасса. Кирилл Белов добавил, что сейчас издание ждет рецензирования.

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