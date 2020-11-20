Басурин: украинские военные за неделю девятнадцать раз нарушили «перемирие» в Донбассе

Басурин: украинские военные за неделю девятнадцать раз нарушили «перемирие» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Вооруженные формирования Украины за прошедшую неделю девятнадцать раз нарушили дополнительные меры по усилению и контролю режима прекращения огня в Донбассе. Об этом сегодня заявил заместитель начальника Управления Народной ДНР Республики Эдуард Басурин.

- Украинские боевики совершили семь огневых провокаций на донецком направлении в районе поселков Минеральное под Ясиноватой и шахты «Трудовская» на западной окраине Донецка, а также в окрестностях сел Новоласпа, Дзержинское, Ленинское и Куликово на мариупольском направлении, - рассказал Эдуард Басурин.

По его словам, противник применял 82-милетровыел минометы, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, стрелковое оружие. Разведка Республики зафиксировала двенадцать фактов укрепления украинскими военными своих позиций в окрестностях Шум, Песок, Водяного и Жованки.

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