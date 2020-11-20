В Донецке умер известный советский педагог-новатор Виктор Шаталов

Народный учитель СССР, ветеран войны Виктор Шаталов. Фото: vsednr.ru

Сегодня, в Донецке, 94-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни скончался советский, российский и украинский педагог-новатор. Народный учитель СССР (1990). Заслуженный учитель Украинской ССР (1987). Почётный доктор Академии педагогических наук Украины. Ветеран Великой Отечественной Войны. Член Союза писателей ДНР Виктор Шаталов.

Всесоюзная известность пришла к Шаталову после того, как 3 ноября 1971 года в газете "Комсомольская правда" появилась статья Симона Соловейчика "Метод Шаталова". Донецкий учитель предложил методику, которая в корне меняла систему отношений "учитель - ученик". Преподаватели и родители собирались у экранов, чтобы увидеть программы с участием Шаталова и узнать, как превратить двоечников и троечников в отличников.

В своей системе педагог выявлял три основных принципа: принцип успеха и оптимизма, принцип бесконфликтности и принцип целостности. А вместо традиционных домашних заданий учащиеся по методу Шаталова получали обширные "предложения", объём и сложность которых варьировались на разных этапах обучения с учетом индивидуальных особенностей, а к окончанию курса приближались к конкурсным и олимпиадным.

Кстати, он критиковал дистанционное обучение, которое ввели из-за карантина, связанного с коронавирусом.

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