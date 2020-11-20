Ансамбль «Донбасс» запустил культурно-просветительский проект, посвященный любимым киномелодиям

Ансамбль «Донбасс» запустил проект «Золотые мелодии экрана». Фото: ансамбль «Донбасс»

На портале «Культура Донбасса» стартовал новый проект заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс» «Золотые мелодии экрана».

- Дважды в неделю по вторникам и четвергам будут публиковаться истории о лучших отечественных и зарубежных саундтреках, бонусом к которым станут видеозаписи их исполнения эстрадно-симфоническим оркестром ансамбля, - рассказали организаторы проекта.

Сольные концерты оркестра ансамбля «Донбасс», проходящие ежегодно, пользуются неизменным успехом у зрителей. В их числе - концертные программы «Парад солистов», «Слов русских золотая россыпь» и теперь - «Золотые мелодии экрана». Музыка, представленная в программе, прочно ассоциируется у нас с любимыми фильмами, вызывает теплые чувства и дарит позитивное настроение.

17 ноября вышел 1 выпуск проекта: И. Дунаевский «Увертюра» из кинофильма «Дети капитана Гранта».

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