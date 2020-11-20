За сутки коронавирус в ДНР выявили у 134 жителей

За все время коронавирус в ДНР диагностирован у 9621 жителя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус в ДНР выявлен еще у 134 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Проведено 811 исследований, из них выявлено 119 случаев заболевания и у 15 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

За все время коронавирусная инфекция в ДНР была диагностирована у 9621 жителя.

В здравоохранительном ведомстве рассказали, что стационарное и амбулаторное лечение продолжают 4218 пациентов.

- Выписано 4519 человек, - отметили в Минздраве Республики. – Зарегистрировано 884 летальных случая.

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