Пожар на шахте имени Скочинского в Донецке: Горноспасатели нашли тело одного горняка

Судьба остальных горняков пока остается неизвестной Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

После произошедшего 17 ноября пожара на шахте имени Скочинского в Донецке, горноспасатели ДНР нашли тело одного и четырех пропавших без вести горняков. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Донецкой Народной Республики.

- В 1.45 20 ноября во вспомогательном ходке №2 пятой западной лавы в месте сопряжения с магистральным западным штреком обнаружено тело одного из горняков, - говорится в сообщении. - В 5.15 обгоревшее тело поднято на поверхность.

Специалисты продолжают инженерную разведку шахтных выработок.

Судьба остальных горняков пока остается неизвестной.

Напомним, что днем 17 ноября на шахте имени Скочинского произошел пожар. На момент аварии под землей находилось 26 шахтеров, 22-м удалось выбраться. О судьбе четверых без вести пропавших больше двух суток оставалось ничего не известно.

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