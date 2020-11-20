Коронавирус в ЛНР выявили еще у 9 жителей

За все время коронавирус в ЛНР зарегистрирован у 1729 человек
Фото: Андрей АБРАМОВ
В министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики сообщили, что коронавирус в ЛНР выявлен еще у девяти жителей.
- Всего по состоянию на 09.00 20 ноября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 1729, – говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки выписано 13 человек.
- Всего полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус 1480 человек, - сказали в Минздраве ЛНР. – С начала пандемии медики Республики зарегистрировали 132 случая смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.
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