В ДНР готовится программа микрокредитования малого и среднего бизнеса. Фото: сайт Главы ДНР
Вопрос развития промышленных отраслей обсуждался на совещании Главы ДНР Дениса Пушилина с руководителями ряда производственных предприятий и главами профильных ведомств. На заключительном этапе находится разработка программы кредитования промышленных предприятий, а также микрокредитования (до 5 миллионов рублей) малого и среднего бизнеса.
- Поручил ускорить подготовку и принятие законопроектов о регистрации юридических и физических лиц, об инвестиционной деятельности, изменения в закон о лицензировании. Нерасторопность чиновников не должна тормозить развитие бизнеса, - рассказал Денис Пушилин.
Напомним, что рабочая группа по привлечению инвестиций в ДНР была создана еще в ноябре 2019 года.
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