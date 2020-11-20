В ДНР готовится программа микрокредитования малого и среднего бизнеса. Фото: сайт Главы ДНР

Вопрос развития промышленных отраслей обсуждался на совещании Главы ДНР Дениса Пушилина с руководителями ряда производственных предприятий и главами профильных ведомств. На заключительном этапе находится разработка программы кредитования промышленных предприятий, а также микрокредитования (до 5 миллионов рублей) малого и среднего бизнеса.

- Поручил ускорить подготовку и принятие законопроектов о регистрации юридических и физических лиц, об инвестиционной деятельности, изменения в закон о лицензировании. Нерасторопность чиновников не должна тормозить развитие бизнеса, - рассказал Денис Пушилин.

Напомним, что рабочая группа по привлечению инвестиций в ДНР была создана еще в ноябре 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ДНР заявили, что без выполнения Украиной Минских соглашений обменов пленными не будет

Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в ДНР (подробности)