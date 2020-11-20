В ДНР заявили, что без выполнения Украиной Минских соглашений обменов пленными не будет

Без выполнения Минских соглашений обменов пленными не будет. Фото: ДАН

Провести очередной обмен пленными нереально без согласования в Контактной группе дорожной карты по реализации Минских соглашений и ее одобрения украинским парламентом. Об этом заявила представитель ДНР в Минской подгруппе по гуманитарным вопросам, Уполномоченный по правам человека в Республике Дарья Морозова.

- Наши оппоненты прекрасно знают, что переговорный процесс остается заблокированным по их вине, в результате чего сейчас невозможны ни проведение обмена удерживаемыми лицами, ни подвижки по другим направлениям работы на Минской площадке. Чтобы возобновить диалог и достичь конструктива, сторонам конфликта необходимо согласовать документ, в котором будет содержаться механизм разблокирования переговоров и подтверждение приверженности Минским соглашениям, - рассказала Дарья Морозова.

Таким документом может стать предложенная республиками Донбасса Дорожная карта.

- Только после согласования этого документа на Контактной группе и его одобрения украинским парламентом, а также после прекращения уголовного преследования ранее освобожденных удерживаемых лиц может появиться реалистичная возможность проведения следующих обменов, - подчеркнула Уполномоченный по правам человека в ДНР.

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