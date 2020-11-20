«Ложь и манипуляция»: Омбудсмен ДНР прокомментировала заявление Киева о готовности провести обмен пленными до Нового года

Дарья Мороза прокомментировала заявление Киева о готовности провести обмен пленными до Нового года Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Киев на видеоконференции рабочей группы по гуманитарным вопросам отказался рассматривать заявленный в повестке дня вопрос обмена пленными. Об этом заявила представитель ДНР в Минской подгруппе по гуманитарным вопросам, Уполномоченный по правам человека в Республике Дарья Морозова.

Накануне советник украинской делегации в Контактной группе Алексей Арестович в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что очередной обмен пленными между ДНР и Украиной может состояться до 25 декабря этого года.

- Вопрос обмена удерживаемыми лицами между ДНР и Украиной вообще не затрагивался, несмотря на то, что был заявлен в повестке дня. Этот факт в очередной раз доказывает, что все заявления Украины о готовности провести обмен удерживаемыми лицам с ДНР уже в ближайшие недели, - ложь и манипуляция, - прокомментировала Дарья Васильевна.

Крайний раз обмен пленными в Донбассе проходил в апреле этого года. ДНР передала Украине девять человек, получила десять.