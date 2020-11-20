На КПВВ «Станица Луганская» аферисты продают пенсионерам из ЛНР доступ к Интернету

Настоящих волонтеров легко отличить по синим жилетам с надписью «Пролиска». Фото: ГМ «Пролиска»

На КПВВ «Станица Луганская» появились аферисты, которые продают пенсионерам из ЛНР доступ к Интернету. Старикам нужно подключить мобильное приложение в телефоне, чтобы их пустили на подконтрольную Украине территорию. О проблеме сообщили правозащитники из организация «Донбасс SOS» и волонтеры из гуманитарной миссии «Пролиска», которые непосредственно работают на КПВВ.

На украинском пункте пропуска так и не возобновлен доступ к бесплатной wi-fi сети, который был утрачен во время пожара в начале октября. Общественники отмечают, что аферисты пользуются ситуацией – под видом «волонтерской помощи» требуют деньги у доверчивых пенсионеров для установки приложения «Дій вдома» («Действуй дома»). Приложения нужно для режима самоизоляции, на который уходят все приезжающие из ДНР и ЛНР.

В то же время абсолютно бесплатно можно получить доступ к Интернету у волонтеров миссии «Пролиска», которые находятся на КПВВ с 8:00 до 16:00 каждый день. Их легко отличить по синим жилетам с надписью «Пролиска».

Также правозащитники советуют установить приложение «Дій вдома» перед запланированной поездкой, но не активировать его. Активация осуществляется непосредственно на КПВВ.

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