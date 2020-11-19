В ЛНР рассказали, почему снова не договорились с Украиной об открытии КПП у Счастья и Золотого

Украинская сторона не согласовала правила пересечения нейтральной зоны на КПВВ «Счастье». Фото: ГПСУ

Новые контрольные пункты пропуска (КПП) через линию соприкосновения у Счастья и Золотого не работают из-за деструктивной позиции Киева. Об этом сегодня сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева после внеочередного заседания подгруппы.

- Сегодня было уделено внимание одному единственному вопросу – это открытие пунктов пропуска «Луганск-Счастье» и «Первомайск-Золотое». Конструктива, компромисса достигнуто не было, - сообщила представитель ЛНР.

Кобцева уточнила, что компромисс не найден в технических вопросах, касающихся непосредственной работы пунктов пропуска: маршрута автобуса, правил перемещения в нейтральной зоне, присутствия представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Мы предложили мероприятия, которые уже работают между Донецком и Украиной, мы предложили опыт работы на Станице Луганской – это присутствие представителей СЦКК. И Украина, имея этот опыт работы по транспортному сообщению, передвижению людей в серой зоне, свои же, скажем так, требования не смогла подтвердить в работе с ЛНР. То есть самый настоящий коллапс, - констатировала Кобцева.

Ранее в ЛНР заявляли, что одностороннее открытие Киевом КПП у Счастья и Золотого представляет риск для людей из-за того, что украинская сторона не согласовала правила пересечения нейтральной зоны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина не пропустила в ЛНР гуманитарный груз международной организации

Грузовики с гумпомощью должны были проехать через КПВВ «Счастье» (подробнее)