Теперь в ЛНР знают, где находятся минометные позиции ВСУ. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Украинские волонтеры по глупости сотворили «зраду» на передовой ВСУ в Донбассе. Чтобы заглушить республиканское радио «КомбатФМ», которое транслируется на частотах украинской «АрмииФМ», волонтеры установили на позициях передатчики. К чему это привело, поведали в пресс-службе МВД ЛНР.

С некоторых пор вблизи позиций ВСУ в районе города Счастье появились специальные десятиваттные передатчики. Благодаря им, удалось заглушить трансляцию республиканского радио «КомбатФМ». Но взамен защитники ЛНР смогли засечь, где располагаются на передовой взводные опорные пункты и другие позиции ВСУ. Позже стало известно, чья глупость поспособствовала такому подарку.

Местный житель позвонил на «горячую линию» МВД ЛНР и сообщил о деятельности в Счастье группы волонтеров из общественной организации «Группа Патриот» и фонда «Мир и Ко». Именно они установили «глушилки».

Тем временем, в МВД ЛНР напомнили номера «горячей линии», которая работает круглосуточно: (0642) 509-591, (0642) 585-117. Операторы принимают заявления о фактах нарушения закона и преступлениях членов добровольческих батальонов и подразделений ВСУ.

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