В Донбассе отец убил трехлетнюю дочь

В комнате, где произошла кровавая трагедия, на полу валялись детские игрушки. Фото: Донецкая облпрокуратура

Чудовищное преступление произошло в подконтрольном Киеву Волновахском районе Донецкой области 18 ноября. Отец зарезал ножом трехлетнюю дочь.

По информации украинской прокуратуры, 40-летний мужчина находился в собственной квартире наедине с трехлетней дочерью. Он нанес ребенку несколько ножевых ранений в область горла и брюшной полости. От полученных травм девочка скончалась на месте. О страшной трагедии сообщила мать ребенка - ее в это время дома не было.

Полицейские задержали мужчину. Начато досудебное расследование по факту умышленного убийства отцом малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины). За такое деяние предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Но не исключено, что убийца не будет сидеть вместе с подобными ему преступниками. По предварительным данным мужчина имеет психические расстройства.

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