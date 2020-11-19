Под Донецком откроют гуманитарный коридор на линии соприкосновения между ДНР и Украиной

КПВВ «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам для очень ограниченного пропуска людей Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В пятницу, 20 ноября, возобновится пропуск жителей через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Еленовка» под Донецком. Об этом сообщили в Межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Пункт будет работать с 9.00 до 16.30 (по московскому времени).

Для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию на подконтрольной Украине территории, для въезда – разрешение оперативного штаба.

Прибывшие жители заполняют бланк-согласие на направление в больницу для обследования на COVID-19 или проходят платное тестирование на КПВВ. В случае отрицательного результата — заполняют бланк-согласие на пребывание в режиме самоизоляции на дому по месту пребывания. А в случае положительного результата – направляются в больничный стационар для проведения дальнейшего обследования.

Напомним, что сейчас в ДНР на линии разграничения работает только один пункт пересечения «Еленовка» – «Новотроицкое». По нему пропуск людей осуществляется два раза в неделю. В минувший понедельник, 16 ноября, КПВВ «Еленовка» пересекли в обе стороны 36 автомобилей и 134 человека.

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